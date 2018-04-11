В мае украинцев ждут "длинные" выходные

Кроме официальных нерабочих дней, в мае будет три дополнительных выходных - 1, 9 и 28 мая.

В мае 2018 года в Украине снова будут "длинные" выходные. При этом рабочие смены в предпраздничные дни - 5 мая (перенос с 30 апреля) и 8 мая - сократят на час.

Кроме 1 мая, выходным будет еще и 9-е число, День победы. Также на понедельник, 28 мая, переносится праздник Троицы (отдых будет с 26 по 28 число).

Читайте такжеУкраинцев в апреле ждут два дополнительных выходных - один придется отработать

Как сообщал УНИАН, согласно решению, правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2018 году рабочие дни:

в связи с празднованием 8 марта, Международного женского дня, - с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта;

в связи с Днем труда - с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая;

в связи с празднованием Дня Конституции Украины - с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня;

в связи с Рождеством Христовым - с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря;

также Кабмин предлагает перенести рабочий день с понедельника, 31 декабря, на субботу, 29 декабря.