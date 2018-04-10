"Украла сердце": Melovin в столице Евровидения-2018 познакомился с сестрой Роналду (фото)

Певец поделился с поклонниками яркими фото со съемок. Судя по подписи одного из снимков, музыкант в восторге от страны.

Стало известно, что MELOVIN, который 10 мая выступит во втором полуфинале "Евровидения-2018", прибыл в Португалию на съемки своей визитки, пишет lemonade.style.

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В Instagram певец поделился с поклонниками яркими фото со съемок. Судя по подписи одного из снимков, музыкант в восторге от страны: "Португалия, ты украла мое сердце".

"Вечером мы спустились в ресторан отеля поужинать и спеть в караоке, - вспоминает певец. - Там я познакомился с родной сестрой Криштиану Роналду! Кстати, она хорошо поет. Было приятно, что ее компания аплодировала мне после каждой песни".

Накануне организаторы Евровидения-2018 обнародовали порядок выступления конкурсантов. Как говорится на сайте конкурса, представитель от Украины – MELOVIN – выйдет на сцену последним во втором полуфинале под номером 18.

Евровидение-2018 состоится в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.