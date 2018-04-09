"Мы молимся за мир в Украине": Вселенский Патриарх Варфоломей I поздравил украинцев с Пасхой

Патриарх поблагодарил украинского президента за его миротворчество, в частности за призыв к миру во время его Пасхального обращения.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, во время которой святой отец поздравил украинский народ с праздником Пасхи.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Мы молимся за мир в Украине», - сказал Патриарх.

В свою очередь, украинский президент отметил символичность такой встречи.

«Символично, что наша встреча проходит в эти праздничные дни, когда миллионы украинцев идут в Церковь. Для меня большая честь приветствовать Вас словами «Христос Воскрес!», - сказал глава государства.

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Кроме того, Порошенко рассказал о своей поездке в Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи, где людя м нужен мир и прекращение российской агрессии.

Патриарх Варфоломей I поблагодарил Порошенко за его миротворчество, в частности за призыв к миру во время его Пасхального обращения.

Президент Украины также отметил важность введения Единой Поместной Православной Церкви в Украине.