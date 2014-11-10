Боевики ради развлечения обстреляли из гранатометов автозаправку под Донецком (видео)
16:07, 10 ноября 2014Общество
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Боевики из батальона "Восток" записали видео, в котором показали, как уничтожают на Донетчине то, что не разрушила война.
Развлечение боевиков / скриншот
В сети появилось видео, на котором видно, как пророссийские боевики, развлекаясь, расстреливают из гранатометов автозаправку под Донецком. Обстрел сопровождается смехом и шутками.
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В подписи к видео указано, что боевики являются участниками батальона "Восток" и тренируются в стрельбе из гранатометов РПГ-7 и "Муха" по бензозаправке "Торнадо", расположенной между Донецком и Авдеевкой на Ясиноватском шоссе.
Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.Видео TheMedvedova
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