Выход есть всегда: сеть покорило жизнеутверждающее видео, как грузовик спасался от наводнения (видео)
16:45, 05 апреля 2018Общество
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Машина пыталась убежать от стихии.
Выход есть всегда: в сети появилось жизнеутверждающее видео, как грузовик спаслась от наводнения
В пустыне Саудовской Аравии после сильных гроз произошло неожиданное наводнение. Потоком воды один грузовик отрезало от других. National Geographic опубликовали видео с высоты, как автомобиль выбирался из водяной ловушки.
В ролике видно, что машина ищет путь, чтобы не попасть в стремительный поток. Автомобиль ехал очень быстро, стараясь проскочить опасный участок. Финал этой эпопеи оказался счастливым: водителю удалось спасти и себя, и грузовик.
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