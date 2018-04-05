Выход есть всегда: сеть покорило жизнеутверждающее видео, как грузовик спасался от наводнения (видео)

16:45, 05 апреля 2018
Общество
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В ролике видно, что машина ищет путь, чтобы не попасть в стремительный поток. Автомобиль ехал очень быстро, стараясь проскочить опасный участок. Финал этой эпопеи оказался счастливым: водителю удалось спасти и себя, и грузовик.

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Теги: #автомобиль#Саудівська Аравія