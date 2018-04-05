Выход есть всегда: сеть покорило жизнеутверждающее видео, как грузовик спасался от наводнения (видео)

Машина пыталась убежать от стихии.

В пустыне Саудовской Аравии после сильных гроз произошло неожиданное наводнение. Потоком воды один грузовик отрезало от других. National Geographic опубликовали видео с высоты, как автомобиль выбирался из водяной ловушки.

В ролике видно, что машина ищет путь, чтобы не попасть в стремительный поток. Автомобиль ехал очень быстро, стараясь проскочить опасный участок. Финал этой эпопеи оказался счастливым: водителю удалось спасти и себя, и грузовик.

Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса образовалась многокилометровая пробка (фото)