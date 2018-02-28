Крупногабаритному транспорту разрешили въезд в Киев (видео)

14:20, 28 февраля 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Еще утром на въезде в столицу грузовики останавливали полицейские. Многотонные машины скопились на обочине в огромных очередях. Большинство водителей фур были недовольны и жаловались, что везут товары и продукты, и незапланированная остановка сбивает им график.

Остальные пытались ехать в объезд столицы, кольцевой дорогой, поэтому там сразу образовался затор.

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Теги: #непогода в Киеве#крупногабаритный транспорт