Крупногабаритному транспорту разрешили въезд в Киев (видео)
14:20, 28 февраля 2018Общество
413
Еще утром на въезде в столицу грузовики останавливали полицейские.
Крупногабаритному транспорту разрешили въезд в Киев.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеИз-за непогоды в Украине обесточены 97 населенных пунктов
Еще утром на въезде в столицу грузовики останавливали полицейские. Многотонные машины скопились на обочине в огромных очередях. Большинство водителей фур были недовольны и жаловались, что везут товары и продукты, и незапланированная остановка сбивает им график.
Остальные пытались ехать в объезд столицы, кольцевой дорогой, поэтому там сразу образовался затор.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter