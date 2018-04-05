МИД требует допустить украинских врачей к заключенному в оккупированном Крыму Балуху, который голодает с 19 марта

Состояние здоровья Балуха ухудшается.

Министерство иностранных дел Украины требует от оккупационной власти Российской Федерации в Крыму допустить украинских врачей к активисту Владимиру Балуху, который с 19 марта продолжает бессрочную голодовку.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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"Мужественный Владимир Балух, политзаключенный РФ, голодает с 19 марта. Состояние здоровья ухудшается. В очередной раз требуем допустить украинских врачей", - отметила Беца.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив о находке на чердаке его дома патронов и нескольких тротиловых шашек.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что активист стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - флаг Украины во дворе его дома.

В августе 2017 года «суд» вынес ему приговор - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» изменил приговор активисту. Судья изъял из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей.

19 марта Балух объявил голодовку в знак протеста против вынесеного ему приговора. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай. Родные выразили беспокойство состоянием его здоровья.