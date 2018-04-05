Состояние Балуха ухудшается, но он не намерен прекращать голодовку - адвокат

Незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку.

Состояние здоровья осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку, ухудшается.

При этом он не намерен останавливать протест. Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Ольга Динзе.

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«Ему это (голодание – ред.) тяжело дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово», – сказала адвокат.

Представители российских правоохранительных органов в аннексированном Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

Незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – за флаг Украины, который был во дворе его дома.