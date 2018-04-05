Желающим расширить горизонты и извлечь свои уроки, он советует немного пожить в украинском селе.

Принято считать, что деньги решают проблемы и упрощают жизнь, однако, как только человек становится состоятельным, образовавшийся вакуум заполняют новые проблемы.

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Об этом в материале журнала "Новое время" рассказывает американский предприниматель Питер Сантенелло, который прошлым летом жил в селе Осипенко, в 20 км от Бердянска.

Он приводит пример, что недавно был в Лондоне и разговаривал с человеком, у которого были сложности с тем, как припарковать возле дома два принадлежащих ему Lamborghini и один Range Rover. "И хотя большинству эта проблема показалась бы пустяковой, для него все было серьезно. Это поглощало все его мысли", - отмечает автор. Проблемы украинской сельской семьи вращались вокруг сокращения государством субсидии на электричество и приобретения достаточного количества гусей до начала зимы. "И хотя проблемы моего знакомого и семьи из украинского села кардинально отличались, не уверен, что смог бы сказать, кто из них был сильнее обеспокоен собственной ситуацией", - подчеркивает он.

Также он сообщает, что семья, с которой провел время, была устроена лучше всех из тех, за кем он когда-либо наблюдал. "Из-за трудного финансового положения они полагались друг на друга, больше нуждались друг в друге и делали больше дел вместе... В этой семейной структуре была простая и богатая красота, для которой деньги не были обязательной составляющей. А вот время и потребность друг в друге - были. Нехватка средств сделала эту семью сильной", - подчеркивает Сантенелло.

"Украинская деревня - сложное и особенное место одновременно", - делится впечатлениями предприниматель. Сантенелло омечает, что она не для всех, "но вшитые в ее материю уроки могут открыть душу и разум человека для достижения новых высот".

"Всем иностранцам (или украинцам, не имеющим такого опыта), мечтающим расширить горизонты и извлечь свои собственные уроки, советую немного пожить в украинском селе. Ни один оплачиваемый опыт не заменит тех ценностей, которые я обрел на этой дикой земле", - подытожил Сантенелло.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 5 апреля 2018 года.