Отечественная красота: в Украине растет популярность косметики "made in Ukraine"

Больше всего почитателей украинской косметики в Волынской и Хмельницкой областях.

Подорожание иностранных косметических средств, а также проснувшийся в украинцах товарный патриотизм привели к удвоению продаж местных производителей косметики.

По данным Госкомстата и оценкам ассоциации Парфюмерия и косметика, если в 2015-м доля местной продукции составляла 7,6% от всех внутренних продаж, то в 2017-м уже практически каждая пятая единица косметического товара на отечественном рынке имела метку "made in Ukraine", сообщает "Новое время". Такм образом продажи отечественной продукции выросли в 2,6 раза.

Согласно статистике, самые преданные потребители украинских кремов и помад живут в Волынской и Хмельницкой областях: там отечественные средства занимают наибольшую долю среди общих продаж сегмента — 38% и 34% соответственно. Реже всего отечественное приобретают потребители в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. В каждой из них подобных “поклонников своего” — около 2%, сообщает издание.

Эксперты связывают это с тем, именно что в эти регионы массово заходит постоянно растущий нелегальный импорт дешевой продукции из Польши, Венгрии и Румынии.

Как сообщал УНИАН, ученые из Гарвардского университета утверждают: у женщин, пользующихся косметикой, академическая успеваемость выше.

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