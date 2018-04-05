Покушение на Мосийчука было совершено для запугивания людей – прокуратура

По словам первого заместителя прокурора Киева, целью организаторов преступления был народный депутат Игорь Мосийчук.

Теракт возле телеканала «Эспрессо», в результате которого погибли два человека и пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, был совершен с целью нарушения общественной безопасности и устрашения людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил на совместном брифинге руководства Службы безопасности Украины и столичной прокуратуры по поводу последних результатов деятельности.

«Цель покушения (на народного депутата от Радикальной партии Мосийчука - УНИАН) прописана в статье 258 Уголовного кодекса Украины (теракт) - это нарушение общественной безопасности, устрашение людей, развязывание военных действий и прочее. Цель была такой. Пока мы видим такую цель, когда будут задержаны другие участники преступления, они будут допрошены и будут отработаны нами, и мы будем понимать, что, возможно, были какие-то другие мотивы», - сказал он.

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«С учетом той информации, которая была получена в процессе раскрытия этого преступления, - именно Мосийчук был им нужен», - добавил Кононенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел взрыв мопеда, в результате которого пострадали три человека, среди которых народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. 3 апреля председатель СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы задержали человека, которого подозревают в совершении теракта.

Сегодня в СБУ сообщили, что организатором теракта возле «Эспрессо» был пока неустановленный сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ, двое исполнителей - граждане Украины Григорян и Лысак скрываются в РФ, задержан пособник террористов Мятник, который помогал изготавливать взрывчатку.

По данным следствия, непосредственным исполнителем теракта стал Григорян, который осматривал местность неподалёку от здания телеканала и нескольких других объектов в местах вероятного появления Мосийчука. Совместно с Лысаком Григорян изготавливал и приводил в действие самодельное взрывное устройство.