Журналисты нашли "счастливую" пенсионерку из агитационного ролика Порошенко: она еле сводит концы с концами (видео)

Женщина жалуется, что обещанных доплат не дождалась.

Раиса Кузьменко из Чернигова, которая стала символом "счастливого" пенсионера в агитационном телеролика президента, одолжила три тысячи гривень на лекарства и до сих пор ждет повышения пенсии.

Ей, говорит, на съемках, подали надежду, что должны выплачивать больше. Но этого не произошло, говорится в сюжете ТСН.

В ее холодильнике молоко, запасы консервации. Фруктов или мяса давно не было.

"За что мне жить? Я взяла бутылку молока, то хватает на неделю. Домашнее, все на рынке покупается. Я тоже яблочек хочу, какую-то апельсинку", - говорит женщина.

Раиса Кузьменко получает тысячу девятьсот гривень пенсии, из которых полторы платит за коммуналку.

А это съемки в феврале. Телевизионный ролик в поддержку президента, где Раиса Витальевна - образец счастливого пенсионера.

"Я проработала 43 года. Наконец-то получила большую пенсию", - говорит женщина в ролике.

О скандальных съемках вроде социального ролика с участием также известных украинцев сообщалось зимой. Тогда певица Анастасия Приходько заявила, что будет судиться с Администрацией президента, потому что ролик оказался агитационным. Сейчас и бабушка задает себе вопрос: зачем все это было?

"Сказали: на рекламу мы вас проведем. Может, копейку которую бы заплатили, хоть что-нибудь за это. Я ничего не почувствовала хорошего. "Лучше", - так и сказала. Так, как он мне сказал. Я хотела своими словами, а он: "скажите так", - вспоминает женщина.

Режиссер, который говорил, что надо озвучить пенсионерке, приехал из Киева. Как ее нашел, она не знает. Сам режиссер от комментариев отказался, но предварительно в переписке с журналистами написал, что сам был удивлен пенсией Раисы Кузьменко и надеется, ее поднимут.

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"Таким категориям людей должны поднять. Гройсман даже указ месяца полтора назад подписывал...И также я не глава Пенсионного фонда... Пусть ей помогают ее сыновья, которых у нее много и которые покинули ее одну с этой пенсией", - написал режиссер.

"Люди видели и весь мир видел. "Видели мы тебя", - говорят - "Что ты сказала в трех словах, мы ничего не поняли. А чего ты не сказала, чтобы прибавили пенсию для всех нас?". Я пошла в магазин, буханка хлеба 12 грн, мяса я не могу купить. Куриные крылышки только можешь еще взять, и те по 47 грн, то крыло несчастное, и что там в том крыле? Скидки ищем. Что-то нашла – вот мое. Это как собака по улице ходит, собирает, где-то нашел косточку - вот нам", - говорит бабушка.

Ей 82 года, из которых 43 проработала вахтершей и швеей. Живет сама, хотя у нее четверо детей и шесть внуков. Денег у них, объясняет, не берет, потому что те сами едва выживают. И без помощи детей не прожить. Бабушка только что переболела - деньги на лекарства одолжила.

"Три тысячи одолжила, а теперь надо отдать. И где их взять? Может, дети приедут и скинутся", - говорит женщина.

В ее кошельке осталась сотня на две недели – до ближайшей пенсии.

В Пенсионном фонде заявляют, что подняли пенсию женщине еще осенью, летом вырастет только "минималка".

У бабушки с президентского ролика повышения не будет. Ее пенсия, объясняют, уже выше прожиточного минимума. Доплата планируется в декабре, за 13 лет сверхнормативного стажа работы. Специально для Раисы Кузьменко чиновница посчитала, что ее пенсия вырастет на 9 гривень 90 копеек.

Бабушка по 40-50 гривень иногда зарабатывает сама. Когда позволяет здоровье - берет швейные заказы у знакомых. Она возглавляет еще и хор "Дети войны" - 30 таких, как она пенсионеров, ежегодно дают до 40 концертов, за пение им дарят гостинцы.