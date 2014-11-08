Часть Луганщины осталась без света, воды и газа из-за обстрелов боевиков

За прошедшие сутки террористы так называемой «ЛНР» 21 раз обстреляли из минометов, артиллерии и систем залпового огня “Град” подконтрольную Украине территорию Луганской области.Под обстрелы попали населенные пункты Крымское, Сокольники, Трехизбенка, Кряковка, Старый Айдар, Орехово-Донецкое, Чернухино, Горное, Нижнее и Станица Луганская, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

«Жертв среди гражданского населения нет, однако разрушен ряд объектов инфраструктуры, - заявил Москаль. - В результате обстрелов обесточенными остаются Станично-Луганский район и два населенных пункта Попаснянского района. Отключены от газоснабжения села Трехизбенка, Кряковка, Сокольники Новоайдарского района, а также село Чернухино Попаснянского района. Из-за отсутствия тока без центрального тепло- и водоснабжения осталась Станица Луганская».

Читайте такжеБоевики усилили обстрелы Луганской области - МоскальВосстановить поврежденную инфраструктуру и обеспечить людей газом, водой и теплом пока невозможно, поскольку боевики продолжают обстрелы и категорически отказываются допускать ремонтные бригады облэнерго и облгаза, заявил Москаль.

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