Украина не должна отказываться от военных методов для возвращения Донбасса - польский генерал

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал генерал польской армии в отставке и бывший заместитель министра обороны Вальдемар Скшипчак.

"Не может быть так, что какие-то банды сепаратистов - потому что это банда вооруженных боевиков, а не войско - решают историю Украины", - сказал он, комментируя зафиксированное на этой неделе усиление противостояния на Донбассе.

Собеседник агентства отметил, что украинская власть должна приложить максимум усилий для того, чтобы попытаться решить конфликт дипломатическим путем, но в случае неудачи имеет полное право использовать силу.

"Украина не хочет кровопролития, не хочет войны, но Украина имеет право на свои территории, имеет право их дальнейшем контролировать, так как раньше. Если не получится это сделать с помощью мирных переговоров, Украина должна сделать это с помощью военных методов", - сказал он.

Скшипчак назвал сложной ситуацию украинской армии и назвал очень правдоподобным нескрываемое введение Россией своих войск в случае успешной операции украинцев против боевиков.

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"Они (россияне) объявят миру, что несут помощь бедным сепаратистам", - сказал он.

Генерал отметил, что международное сообщество должно помочь украинцам в этом конфликте и обратил внимание на значительные потребности в модернизации и обеспечении украинской армии.

"Мне немного странно, потому что Украина много задекларировала о потребностях (которые может удовлетворить военно-промышленный комплекс Польши - УНИАН), но на самом деле не много из этого получилось. Не знаю, почему", добавил он.

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье пророссийские боевики вопреки достигнутым в начале сентября договоренностям о мирном урегулировании конфликта на Донбассе провели так называемые выборы в местные органы власти. Кроме этого, боевики активизировали нападения на позиции украинских военных и, по данным экспертов, сформировали несколько ударных групп, которые могут быть использованы для масштабного нападения на контролируемые Украиной территории.