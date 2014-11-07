Зверства, которых не было: московский журналист опроверг ложь российских СМИ о Нацгвардии (видео)

Боевики из Снежного, что в Донецкой области, рассказывали, что украинские военнослужащие якобы грабили и насиловали жителей соседних поселков - Сауровка и Степановка, где сами жители, как оказалось, ничего об этом не знают.

Расследование провел специальный корреспондент российской Новой газеты.

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Журналист пишет, что уже пятый месяц деревня живет без света и мобильной связи. Не говоря уже про интернет — хотя пользоваться им здесь особо некому. В Сауровке — как и до войны — живет лишь пять человек: две пожилые пары и одинокая старушка. Из 12 домов снарядами разрушено три, но в них никто не жил. У тех, что ближе к кургану, осколками поломан шифер и разбиты стекла.

"Если бы не эти "убитые и изнасилованные", может, и не вспомнили бы про нас. Брехня поганая. Зачем только плетут? Стыдно теперь в город ездить", - говорят местные жители.

Корреспондент также проверил слухи о якобы "зверствах" бойцов Нацгвардии в поселке Степановка Шахтерского района. Поселок разрушен в боях почти наполовину. Когда-то здесь было почти двести домов, около тысячи человек, три асфальтированные улицы.

"Военные как военные были. В первые дни как украинцы зашли, жестко, конечно, вели себя. В дома залетали, все смотрели, искали оружие, но потом уходили, ничего не брали. Позже уже нормально было. А как обстрел начинался, так все: и мы, и они - по подвалам прятались", - сообщил местный житель Артем, дом которого был разрушен под обстрелами.

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При этом боевики Снежного рассказывали, что здесь, как и в Сауровке, якобы "зверствовала" Нацгвардия: дома грабили, женщин насиловали, а в подвалы, где прятались люди, "правосеки" кидали гранаты. Но, как и в случае с Сауровкой, местные ничего из этого не подтвердили.

Более того, в Степановке вообще не было Нацгвардии: при осаде Саур-Могилы село находилось под контролем вооруженных сил Украины, затем украинские части были выбиты боевиками.