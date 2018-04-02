Врач для каждой семьи: украинцы со 2 апреля могут выбирать терапевтов и педиатров (инструкция)

Отныне выбирать врача можно в любом учреждении первичной помощи независимо от места проживания или прописки.

2 апреля в Украине начинается национальная кампания «Доктор для каждой семьи». Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Подписание декларации — это, фактически, форма заявления. С ее помощью украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения. С июля 2018 года Национальная служба здоровья Украины будет направлять деньги из общих налогов в медицинское учреждение врачу, которого выбрал конкретный человек.

Отныне выбирать врача можно в любом учреждении первичной помощи независимо от места проживания или прописки.

Подключение учреждений первичной помощи электронной системы здравоохранения продолжается. Подписать декларацию можно с врачами, заведения которых подключились к системе «Электронное здоровье». Ежедневно к системе присоединяются новые медучреждения. Наклейка, которая информирует о том, что в этом заведении можно выбрать врача поможет вам сориентироваться, в каком медучреждении можно выбрать своего врача.

Конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все. Министерство здравоохранения рекомендует не откладывать это на конец года. Главное, чтобы каждый выбрал врача, которому доверяет, и во время следующего визита подписал с ним декларацию.

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Подписывая декларацию с конкретным врачом, человек уведомляет государство (НСЗУ), что оплата за его обслуживание должна быть в этом медучреждении. Если человек захочет сменить врача, достаточно подписать декларацию с новым - старая автоматически отменится в системе “Электронное здоровье".

Вы свободны в своем выборе – не должны подписывать декларацию по месту прописки или проживания. Однако врач может отказать вам в подписании декларации, если он уже набрал оптимальное количество пациентов: семейный врач может обслуживать 1 800 пациентов, терапевт – 2 000, педиатр – 900. Эта цифра может быть несколько больше для врачей, работающих в селах. Например, если в селе проживает 2 000 человек, то все они получат возможность подписать декларацию с семейным врачом.

Для подписания декларации с врачом:

1. Выберите по вашим личным критериям заведение или врача. Вы можете воспользоваться советами знакомых или посетить ближайшие заведения и узнать про врачей там.

2. Проверьте, можно ли уже подписать декларацию в выбранном заведении. Вам в этом поможет наклейка «Здесь можно выбрать своего врача».

Учреждение, в котором работает выбранный вами врач, должно быть подключенным к системе «Электронное здоровье». Подключено ли заведение к электронной системе здравоохранения - уточните в регистратуре или у врача, или проверьте самостоятельно на сайте: https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/

3. Обратитесь в медучреждение, где работает терапевт, педиатр или семейный врач, с которым вы хотите подписать декларацию. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если вы подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то возьмите также свидетельство о рождении ребенка.

4. Уполномоченный работник медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит СМС с кодом. Сообщите этот код сотруднику заведения.

5. Из электронной системы распечатывается декларация с вашими данными. Внимательно проверьте, все ли ваши данные правильные. Если нужно, работник учреждения внесет изменения в системе и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы забираете с собой, другой остается в учреждении.

6. Работник заведения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему. Теперь вы в электронной системе здравоохранения, НСЗУ гарантированно направит деньги в ваше заведение и вашему врачу с июля.

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