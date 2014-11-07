Стало известно название нового фильма из цикла Звездные войны

До сих пор картина была известна под условным наименованием Звездные войны. Эпизод VII, передает ТАСС.

Права на съемки киносаги принадлежат студии Walt Disney, которая сообщила прессе ее название. Съемки картины недавно были завершены, они проходили в павильонах британской студии Пайнвуд. Монтаж материала и создание спецэффектов займет еще около года. Фильм выйдет на мировые экраны 18 декабря 2015 года.

Действие фильма будет происходить спустя 30 лет после событий, разворачивавшихся в фильме Возвращение джедая. Эпизод VI. Таким образом, речь идет о VII эпизоде Звездных войн.

В съемках принимали участие знаменитые исполнители главных ролей в предыдущих частях киносаги - Харрисон Форд (Хан Соло), Марк Хэмил (Люк Скайуокер) и Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа).

В фильме появятся еще трое главных героев, которые ранее не фигурировали в сюжете Звездных войн. Их роли исполняют молодые актеры. Это британская актриса Дэйзи Ридли, известная небольшими ролями в телесериалах Мистер Сэлфридж и Безмолвный свидетель, чернокожий британский актер Джон Бойега, снимавшийся в фантастическом фильме Чужие на районе, и ирландский актер Донал Глисон, знакомый зрителям по роли Билла Уизли в фильме Гарри Поттер и Дары смерти.

В картине Пробуждение силы также принимают участие мексиканская актриса кенийского происхождения Люпита Нионго, обладательница премии Оскар за роль в ленте 12 лет рабства, американский актер Оскар Айзек, известный по фильмам Внутри Льюина Дэвиса и Два лика января, британец Энди Серкис, сыгравший роль Голума в двух уже снятых частях трилогии Хоббит, шведский актер Макс фон Сюдов, снимавшийся у Ингмара Бергмана, а также в фильмах Пелле-завоеватель, Ханна и ее сестры, Куда приводят мечты.

Постановщиком нового эпизода Звездных войн является режиссер Джей Джей Абрамс. Он известен как автор идей и продюсер сериалов Грань и Остаться в живых, а также как постановщик фильмов Звездный путь, Миссия невыполнима III.

Walt Disney намерена создать несколько новых частей киносаги. По сообщениям прессы, фильмов может быть пять: эпизоды VII, VIII и IX, а также еще две отдельные картины. Их сюжет не будет прямым продолжением или предысторией цикла, но будет перекликаться с ее событиями.