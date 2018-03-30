Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

В свою очередь, глава САП утверждает, что узнал о своем допросе из СМИ.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сегодня был приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля, но не явился.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

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«Сегодня Назар Холодницкий был приглашен на 10 часов на допрос в качестве свидетеля в отдел по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, но он не появился», - сообщил Лысенко.

При этом представитель ГПУ отметил, что согласно повестке, которая была направлена руководителю САП «у него должны отобрать образец его голоса для проведения соответствующей экспертизы».

Лысенко не стал комментировать замечание ведущей, что Холодницкий заявляет, что «узнал из СМИ о том, что его приглашают в ГПУ и никаких повесток он официально не получал».

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Народный депутат Украины из фракции «Самопоміч» Егор Соболев заявил, что Холодницкого будут «подталкивать» к решению уйти в отставку и назвал появление такой информации формой давления на руководителя САП.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

Сытник назвал эти публикации «провокационными статьями безответственных журналистов».

27 марта Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

Сегодня, 30 марта, Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.