Как работает "телемедицина": журналисты узнали, готовы ли в селах к медреформе (видео)
Для того, чтобы приблизить медицину к селу и сделать квалифицированных врачей ближе к отдаленным населенным пунктам - медицинская реформа предлагает ввести в селе телемедицину.
Журналисты узнали, как именно она будет работать. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".
Телемедицина работает на расстоянии и в режиме реального времени. Так, кардиолог из колл-центра скорой может проконсультировать врачей из скорой помощи по состоянию пациента. Такой вариант особенно полезен для отдаленных районов.
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Другой вопрос - готовы ли к такому сельские фельдшерские пункты, по своему уровню оборудования, по уровню осведомленности, и, в конце концов, имеют ли врачи в Украине навыки работы с компьютером, с интернетом, с базами данных.
На данный момент уже выделили 5 миллиардов гривень, который распределили по всем областям. Они пойдут на строительство амбулаторий, покупку транспорта и оборудования.
Пока отдаленные села и деревни к телемедицине не готовы - нет интернета, плохая связь, к тому же в селах часто нет даже одного врача или фельдшера.
Ранее сообщалось, что журналисты выяснили, как медреформа изменит службу скорой помощи.