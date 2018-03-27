Массовое отравление рыбой Львове: условно осудили продавщицу рынка

17:31, 27 марта 2018
Общество
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суд сначала решил, что следует назначить женщине наказание в виде лишения свободы, однако затем принял решение не изолировать ее / m.knews.kg

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении Франковского районного суда Львова, обнародованном вчера, 26 марта, в Едином реестре судебных решений.

«Обвиняемая, будучи продавцом пищевых приправ на продовольственном рынке ООО «Привокзальный рынок» с целью неправомерного обогащения, при отсутствии заключения лабораторного исследования ветеринарно-санитарной экспертизы качества и безопасности пищевой продукции, реализовала покупателям скумбрию горячего копчения, которую предварительно изготовила с помощью специального оборудования в помещении гаража и квартиры проживания. В результате потребления указанной рыбы, согласно сведениям Львовской областной инфекционной больницы, 61 человек был госпитализирован с диагнозом «сальмонеллез», - говорится в судебном решении.

В судебном заседании обвиняемая свою вину в инкриминируемом уголовном правонарушении признала полностью и просила строго не наказывать её. Пострадавшие во время судебного заседания просили назначить женщине наказание, не связанное с лишением свободы.

Рассмотрев все доказательства, приведенные во время заседания, суд сначала решил, что следует назначить женщине наказание в виде лишения свободы, однако затем принял решение не изолировать ее от общества.

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«Суд считает, что исправление и перевоспитание обвиняемой возможно без изоляции от общества, а поэтому в соответствии с требованиями статьи 75 УК Украины следует освободить ее от отбывания наказания с испытанием и установлением испытательного срока», - говорится в решении суда.

20 марта суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.325 УК Украины, и назначил ей наказание: пять лет лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины суд освободил женщину от отбывания наказания с испытательным срок в два года.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2017 года во Львове госпитализировали первых пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция», которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный».

Было установлено, что львовянка коптила рыбу в собственном гараже в антисанитарных условиях и реализовывала её на рынке без надлежащих документов. Вследствие употребления некачественной продукции за медицинской помощью обратился 71 человек, из которых 68 были госпитализированы, из них семь детей.

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Теги: #отравление#Львовщина#рыба