Каждый пятый избиратель определился со своим выбором только на участке – исследование

Таковы результаты Национального экзит-полла Совет-2014, который провели фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», КМИС и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Только 39% избирателей были сторонниками партии, за которую голосовали, еще до начала избирательной кампании и еще 15% - как только началась избирательная кампания, то есть ранее, чем за три месяца. Определился стабильный, верный электорат Коммунистической партии, «Батькивщины» и «Свободы». А один из самых больших сюрпризов - партия «Объединение «Самопомич». 44% избирателей ответили, что определились в последний месяц, а 8% - непосредственно в день выборов», - отметила директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

По ее словам, именно наличие такого большого количества неопределенных и объясняет различия между опросами до выборов и опросами экзит-пола в день выборов.

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По данным социологов, наименее активной во время парламентских выборов была молодежь. По сравнению с президентскими, когда явка молодежи составляла 44%, на парламентских выборах проголосовало 35% молодых украинцев. Традиционно самой активной была возрастная группа 50-59 лет. Таких избирателей пришло 62%.

Более активными избирателями оказались жители сел - 58%, немного менее активными жители областных центров - 50%.

26 октября социологи опросили 17, 8 тысяч респондентов на 400 избирательных участках. Погрешность исследования не превышает 2, 5% для главных партий и блоков и в пределах 0,5-1% для других партий и блоков.