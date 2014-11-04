Врачи и военные оттеснили юристов и предпринимателей в списке самых перспективных профессий

И хотя ИТ-шники держат первенство, другие места кардинально изменились - в первые позиции поднялись неперспективные еще год назад в невоенное время врачи, военные, пограничники и инженеры. 45% "белых воротничков" считают профессию программиста наиболее перспективной в условиях кризиса и нестабильности в стране. На втором месте - врачи, а на третьем - военнослужащие. Среди наименее перспективных - банкиры, представители творческих профессий и научные сотрудники, сообщает ТСН по данным исследования международного кадрового портала hh.ua.

События последнего года привели к изменениям в восприятии населением многих профессий. Те из них, которые год назад казались офисным работниками такими, что вообще не имеют будущего, сегодня занимают лидирующие позиции в рейтинге наиболее перспективных. И наоборот, наиболее престижные и, казалось бы, перспективные профессии отходят на второй план, говорится в исследовании.

Еще в прошлом году в тройку самых перспективных профессий входили программисты, предприниматели и юристы. И если компьютерщики смогли удержать лидирующие позиции, то бизнесмены и юристы, которые в 2013 году занимали второе и третье место в рейтинге, теперь переместились на пятую и девятую строчку соответственно.

Читайте такжеПрофессия военного становится еще более престижной на рынке трудаИнтересно, что в рейтинге самых перспективных профессий 2014 года, кроме военнослужащих, появились также рабочие профессии (19%), журналисты (15%), сотрудники МВД, прокуратуры, СБУ, службы по чрезвычайным ситуациям (16%) и фермеры (13%). Еще год назад военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов занимали "лидирующие" позиции (пятое место рейтинга) в ТОП самых неперспективных профессий.

Также произошли изменения и в рейтинге наименее перспективных профессий. Неожиданно на первом месте оказались банкиры, а также представители творческих профессий (художники, дизайнеры, актеры и т.д.). Причем количество тех, кто считает эти профессии неперспективными, увеличилось примерно в пять раз. Сейчас каждый четвертый считает, что эти профессии не будут востребованы так, как раньше.

На третьем месте - научные сотрудники (22%), в 2013 году занимавшие шестое место (8%). Стоит отметить, что государственные служащие и менеджеры по продажам с седьмой и восьмой позиции антирейтинга поднялись на пятую и шестую соответственно. С самого низа рейтинга неперспективных профессий на четвертую строчку переместились менеджеры по рекламе, PR и маркетологи. Теперь каждый пятый считает эту сферу неперспективной.