Савченко вместе с Рубаном планировала убить руководство страны и захватить Верховную Раду – "представление ГПУ"

Копию представления относительно привлечения Савченко к ответственности накануне обнародовал народный депутат Антон Геращенко, однако в ГПУ не смогли подтвердить подлинность документов.

Участие в первой перевозке оружия из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию в ноябре 2017 для совершения терактов принимали задержанный руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан и народный депутат Украины Надежда Савченко.

Читайте также"Я никогда не видела таких испуганных глаз": Савченко прокомментировала скандал с оружием в Раде

Об этом говорится в представлении генерального прокурора Юрия Луценко Верховной Раде о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, а также задержание внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, копию которого обнародовал народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Савченко Н. и Рубан В., который непосредственно управлял указанным автомобилем, 23 ноября 2017 года без предусмотренного законом разрешения перевезли их (огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства - УНИАН) в так называемую «серую зону», в место рядом с железнодорожной станцией «Майорская» (г. Горловка Донецкой области)», - говорится в документе.

В представлении отмечается, что Савченко и Рубан купили это оружие, находясь на неподконтрольной территории в период с 20 по 23 ноября 2017 года. По данным ГПУ, свидетель по делу получил из «серой зоны» оружие от Рубана и Савченко и перевез его на территорию воинской части в Хмельницкий.

В представлении сказано, что Савченко и Рубан 6 марта в подконтрольной боевикам Горловке купили дополнительное оружие, с которым Рубан и был задержан 8 марта на КПВВ «Майорское».

Согласно представлению, в ГПУ Савченко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1. ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст.112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.3 ст.258 (Террористический акт), ч.1 ст.253-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

«На Савченко Н.В. были возложены функции как организатора, так и непосредственного исполнителя посягательства на жизнь указанных выше государственных и общественных деятелей и совершение террористического акта внутри здания Верховной Рады Украины с использованием взрывных устройств (гранаты Ф-1 и РГД-5) и огнестрельного оружия», - говорится в документе.

По версии следствия, Савченко в неустановленное время (но не позднее 20 ноября 2017 года) вступила в сговор с Рубаном, Александром Захарченко, Александром Тимофеевым и другими неустановленными лицами, о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Отмечается, что это она сделала, поскольку была недовольна социально-экономическим положением в Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имела «явное неуважение» к президенту Украины, парламенту и правительству, разделяла взгляды «ДНР» о насильственном свержении конституционного строя и захвата государственной власти в Украине, а также хотела способствовать «ДНР».

В соответствии с представлением, у Савченко с Рубаном был план обстрелять строения правительственного квартала и убить руководство государства, а ночью захватить здание парламента. При этом, говорится в документе, Рубан предложил Захарченков А.В., Березню Г.П., Лящу С.В., Коту В.В., Шашкину В.А., Мезенцеву А.В. и другим лицам принять участие в совершении этих преступлений. Указывается, что Березень, Лящ и Кот согласились, но уведомили об этом правоохранительные органы.

В представлении указано, что свидетели Березень, Захарченков, Кот и Лящ дали показания относительно заявлений Савченко о готовности взорвать себя гранатой, если её попытаются задержать; об обсуждении Савченко общего плана с Рубаном о «совершение теракта и посягательстве на жизнь госдеятелей в Киеве»; об обстоятельствах «ввоза Рубаном и Савченко 23 ноября оружия через КПВВ Майорск»; об испытаниях 1 декабря 2017 года Савченко и Рубаном на полигоне воинской части А0553 в Хмельницком оружия, которое привезли из ОРДЛО, а также по поводу «обстоятельств свержения конституционного строя».

В представлении также говорится о том, что следствие собрало доказательства того, что у Савченко личные отношения с руководителями террористических организаций, с которыми неоднократно встречалась в течение 2017 года.

«У Савченко Н.В. есть возможность беспрепятственно выехать с территории Украины, в том числе выехать на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, и скрываться от органа досудебного расследования и суда», - считают в ГПУ.

В представлении сказано, что, по сообщению Госпогранслужбы, Савченко официально не въезжала в ОРДЛО, несмотря на то, что фактически выехала оттуда 25 февраля 2017 года через пункт пропуска «Курахово».

«Это указывает на реальные возможности у Савченко Н. незаконно пересечь линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей в обход контрольных пунктов въезда-выезда», - отметили в ГПУ.

В качестве обоснования необходимости содержания Савченко под стражей указывается, что у нее есть возможность уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства по уголовному производству.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии УНИАН не смогла подтвердить или опровергнуть подлинность опубликованных депутатом Геращенко документов.

Как сообщал УНИАН, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

Луценко заверил, что следователи располагают «неопровержимыми доказательствами» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

22 марта Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР рассмотрит указанные представления.