Украинские пограничники в Крыму имеют негласное указание искать людей с паспортами РФ – правозащитники

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции эксперт Украинского Гельсинского союза по правам человека Сергей Заец подчеркнул, что пограничники на свое усмотрение решают, кого пускать на материковую часть Украины, а кого нет.

Заяц сообщил, что под особый контроль пограничников и ограничения попадают мужчины определенной возрастной группы.

Как заявил правозащитник, документы, которые касаются перемещения украинцев с оккупированной территории, должны быть обнародованы, а те, которые нарушают законодательство Украины, должны быть отменены.

Заяц предположил, что пограничники имеют негласные указания искать российские паспорта у граждан Украины, хотя официально такие указания не предоставлялись.

В свою очередь координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич отметил, что украинцы на временно оккупированной территории Крыма живут в очень тяжелых условиях - как те, кто получил российский паспорт, так и те, кто его не получил.

«Если вместо помощи и поддержки со стороны государственных структур они получат чрезмерный контроль и унижение, то это свидетельствует, что что-то у нас в стране не так. Мы должны им помогать, а не делать их пораженными в правах. Подобные практики отталкивают от нас людей, которые являются нашими потенциальными союзниками», - сказал он.

По словам Буткевича, правозащитники неоднократно получали устные свидетельства о том, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины говорили о существовании внутреннего распоряжения, которое уполномочивает их проводить на административной границе оккупированной территории Крыма с материковой частью Украины соответствующие действия, включая немотивированные снятия с транспортного средства и принудительные возвращения обратно.

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«Государственная пограничная служба отрицает, что такое распоряжение существует, и нам бы очень хотелось в это верить, но пока, к сожалению, сообщения о существовании такого документа продолжают поступать», - сказал Буткевич.

Он отметил, что также существует отдельное распоряжение относительно граждан России. «Мы получали сообщения от граждан РФ, которые пытались пересечь международную границу с Украиной, в том числе в поисках убежища, которые также были возвращены. В то же время нам доподлинно известно, что существует внутренняя телеграмма от марта этого года, подписанная тогдашним первым заместителем председателя ГНСУ», - сказал Буткевич. По его словам, этот документ противоречит украинскому и международному законодательству.

«Мы призываем ГНСУ к сотрудничеству в совместном решении этих проблем», - сказал Буткевич.

По его словам, правозащитные организации ведут свою статистику нарушений на указанной границе. При этом Буткевич, не сообщил, сколько обращений от граждан поступило.

«По официальным данным ГНСУ, которые имеют правозащитники, на начало октября этого года на материковую часть не было допущено 3 тыс. 700 человек. Если мы предположим, что часть не была допущена на законных основаниях, речь идет о более 1,5 тыс. граждан Украины, которые не смогли попасть в другой регион», - сказал Буткевич.

Как заявили эксперты, пострадавшие обращаются к правозащитникам с жалобами на проведение очень тщательных обысков, вымогательство денег, снятие с поездов и отправление в Крым, вымогательство документов, которые должны подтвердить цель поездки, других документов, которых требует закон, поиск и уничтожение недействительных паспортов РФ, которые были выданы в Крыму.