В выходные на Житомирщине в больницы с переохлаждением тела и обморожениями попали четверо людей
На Житомирщине в эти выходные с переохлаждением тела и обморожениями в больницы попали четверо людей.
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, в реанимационное отделение Овручской районной больницы с диагнозом "общее переохлаждение тела" был госпитализирован мужчина, 1967 года, жителя села Тхорин Овручского района.
Также с обморожением рук попал в больницу 44-летний житель села Радовель с Олевщини.
Кроме этого, в Чудновском районе от переохлаждения пострадала 55-летняя жительница поселка Иванополь.
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За указанный период с обморожениями пальцев ног до Черняховской районной больницы попал также мужчина без постоянного места жительства, 1952 года рождения.
Для всех этих потерпевших пребывания на улице завершилось трагически именно из-за потребления алкоголя.
"В целом же, в Житомирской области с начала нынешнего года вследствие переохлаждения организма умерли 5 человек и еще более 20 человек получили травмы", - рассказал УНИАН главный специалист главного управления гражданского защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.