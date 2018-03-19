В выходные на Житомирщине в больницы с переохлаждением тела и обморожениями попали четверо людей

15:49, 19 марта 2018
Общество
32
В выходные на Житомирщине в больницы с переохлаждением тела и обморожениями попали четверо людей / фото dczn.zt.gov.ua/

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в реанимационное отделение Овручской районной больницы с диагнозом "общее переохлаждение тела" был госпитализирован мужчина, 1967 года, жителя села Тхорин Овручского района.

Также с обморожением рук попал в больницу 44-летний житель села Радовель с Олевщини.

Кроме этого, в Чудновском районе от переохлаждения пострадала 55-летняя жительница поселка Иванополь.

Читайте такжеВ Житомирской области действуют пункты обогрева - ОГА

За указанный период с обморожениями пальцев ног до Черняховской районной больницы попал также мужчина без постоянного места жительства, 1952 года рождения.

Для всех этих потерпевших пребывания на улице завершилось трагически именно из-за потребления алкоголя.

"В целом же, в Житомирской области с начала нынешнего года вследствие переохлаждения организма умерли 5 человек и еще более 20 человек получили травмы", - рассказал УНИАН главный специалист главного управления гражданского защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Житомирщина#обморожения#переохлаждение#ЖОГА