В выходные на Житомирщине в больницы с переохлаждением тела и обморожениями попали четверо людей

В целом же, в Житомирской области с начала нынешнего года вследствие переохлаждения организма умерли 5 человек и еще более 20 человек получили травмы.

На Житомирщине в эти выходные с переохлаждением тела и обморожениями в больницы попали четверо людей. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, в реанимационное отделение Овручской районной больницы с диагнозом "общее переохлаждение тела" был госпитализирован мужчина, 1967 года, жителя села Тхорин Овручского района. Также с обморожением рук попал в больницу 44-летний житель села Радовель с Олевщини. Кроме этого, в Чудновском районе от переохлаждения пострадала 55-летняя жительница поселка Иванополь. Читайте такжеВ Житомирской области действуют пункты обогрева - ОГА За указанный период с обморожениями пальцев ног до Черняховской районной больницы попал также мужчина без постоянного места жительства, 1952 года рождения. Для всех этих потерпевших пребывания на улице завершилось трагически именно из-за потребления алкоголя. "В целом же, в Житомирской области с начала нынешнего года вследствие переохлаждения организма умерли 5 человек и еще более 20 человек получили травмы", - рассказал УНИАН главный специалист главного управления гражданского защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.

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