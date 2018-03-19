"Силой своего слова делаете нас сильнее": Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения

Сегодня известной украинской поэтессе-шестидесятнице Лине Костенко исполнилось 88 лет.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил известную украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Счастливы те, кому выпала честь жить в эпоху Лины Костенко. Многая лета Вам, Лина Васильевна! Благодарен Вам, что силой своего слова каждый день делаете нас сильнее и вселяете веру и надежду в наши сердца", - отметил глава государства.

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Как известно, сегодня известной украинской поэтессе-шестидесятнице Лине Костенко исполнилось 88 лет. Она была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Автор поэтических сборников «Над берегами вечной реки» (1977), «Неповторимость» (1980), «Сад нетающих скульптур» (1987), романа в стихах «Маруся Чурай» (1979, Шевченковская премия 1987), поэмы «Берестечко» (1999, 2010). Также является почетным профессором Киево-Могилянской академии, почетным доктором Львовского и Черновицкого университетов.