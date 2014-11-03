В Виннице сегодня открылся Донецкий национальный университет

Как передает корреспондент УНИАН, университет разместился в производственных помещениях бывшего завода «Кристалл», которые городская власть отдала под аудитории.

Во время открытия вуза министр образования и науки Сергей Квит предложил университету свои преподавательские услуги.

«Я также преподаватель, преподаю на кафедре журналистику в Киево-Могилянской академии. Я готов стать профессором и преподавать в вашем университете здесь, в Виннице, если пригласите», - сказал Квит, выступая перед преподавателями и студентами Донецкого университета, что было воспринято бурными аплодисментами.

Министр пообещал поддержку вузу в решении бытовых и организационных проблем, возникших в результате переезда ДонНУ в Винницу.

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По словам ректора ДоННУ Романа Гринюка, Донецкий национальный университет – это классический университет, который насчитывает 54 кафедры и более 120 специализаций, большинства из которых нет в винницких вузах.

«Обучение будет проходить дистанционно. Студенты через электронную почту будут получать всю информацию, задания, и каждый студент перед преподавателем будет отчитываться. Будут формы контроля, даты контроля, соответствующие расписания», - рассказал Гринюк.