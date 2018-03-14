Грош, златник с трезубцем, купон и гривна: история украинских денег с давних времен и до сегодня (видео)

17:04, 14 марта 2018
Общество
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Оказывается, история украинских денег берет свое начало более 2 тысяч лет назад. Древнейшие монеты, отчеканенные на украинских землях, назывались эмиссии. Их выпускали греческие полисы на юге современной Украины в 6 в. до н. э. — 4 в. н. э.

В эпоху Киевской Руси в обращении были «златники» и «сребренники» с изображением трезубца. Впоследствии начали широко использоваться серебряные слитки — гривны. В 16 веке в оборот попал грош, именно в эти времена появилась поговорка «Грош цена».

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В 1917 году Центральная Рада выпустила первые кредитные билеты стоимостью 100 карбованцев. А в 1918 году денежной единицей Украинской Народной Республики стала гривна. Первой валютой независимой Украины стали купоно-карбованцы, в просторечии – купоны. А С 1996 года украинцы начали рассчитываться привычными сегодня гривнами и копейками. Кстати, в 2013 году украинскую гривну признали самой красивой валютой мира.

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Теги: #гривня#Нацбанк#НБУ#курс гривни