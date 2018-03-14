Юрий Голик показал образцовую школу на Днепропетровщине

10:51, 14 марта 2018
Общество
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«Опорная школа в пгт Соленое Днепропетровской области. Первая реконструированная часть этой школы. Новая мебель. Все новые коммуникации. Интерактивные доски в каждом классе. Бук-кроссинги и мягкая мебель на каждом этаже. Нормальные туалеты. Сушилки для рук. Никаких штор, только жалюзи. Двери в класс с окном в них и счастливые лица детей, вернувшихся после каникул в уже реконструированную часть школы», - написал Голик.

По его словам, заместитель министра образования, которая побывала сегодня в этой школе, «остался в приятном шоке от увиденного».

Новый формат школы предполагает, что вместо стандартных уроков для детей организованы игры и экскурсии. Уже полгода первоклассники четырех школ Днепропетровщины учатся по экспериментальной программе Минобразования.

 «А мы продолжаем реконструкцию этой школы. До ее полного окончания, включая новый школьный стадион, осталось совсем чуть-чуть», - отметил он.

Как ранее отмечал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, реконструкция школ в области стала возможной благодаря процессу децентрализации, инициированном президентом Петром Порошенко.

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Теги: #Днепропетровщина#Юрий Голик