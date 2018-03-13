Адвокат из Коломыи проплыл подо льдом 61 метр и установил рекорд Украины

38-летний коломыйский адвокат Алексей Гуцуляк на задержке дыхания и без гидрокостюма проплыл подо льдом городского озера 61 метр и установил рекорд Украины.

На Прикарпатье зафиксировали новый рекорд Украины по фридайвингу. Как сообщили УНИАН в «Национальном Реестре Рекордов» сегодня, 13 марта в городе Коломыя Ивано-Франковской области 38-летний коломыйский адвокат Алексей Гуцуляк на задержке дыхания и без гидрокостюма проплыл подо льдом городского озера 61 метр и установил рекорд Украины.

Читайте такжеУкраинка с самой большой грудью стала участницей популярного шоу (фото)"Несмотря на то, что вода для установления рекорда была опасно мутной, Алексей после многомесячных тренировок справился с этой проблемой", - отметили эксперты "Национального Реестра Рекордов".

На озере через каждые 10 метров были вырублены проруби, чтобы пловец мог в любой момент выплыть. Его подстраховывали лишь веревкой. Сегодня коломиянин побил собственный рекорд Украины по заплыва под льдом на 40 метров. Сам заплыв длился полторы минуты. Победителю вручили соответствующий сертификат о Рекорде за максимальное расстояние заплыва подо льдом на задержке дыхания".

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Алексей Гуцуляк установил рекорд самого длительного пребывания человека без одежды под снегом продолжительностью 60 минут 8 секунд.

Справка УНИАН. Фридайвинг (англ. Freediving, от англ. free — свободно и англ. dive — нырять) — подводное плавание с задержкой дыхания (апноэ). Эту древнейшую форму подводного плавания до сих пор практикуют как со спортивной, так и с коммерческой целью.