Журналисты показали, как директора школ наживаются на альбомах выпускников (видео)

Чтобы продвинуть «своего» фотографа, директора давят на родителей через родительские комитеты.

Директора украинских школ зарабатывают на «откатах» от фотографов, которые готовят альбомы для выпускников. Сумма отката может достигать 35% от суммы, заработанной фотографом.

Читайте такжеВ МОН анонсировали разработку электронных учебниковОб этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что по всей украине в школах распространилась соответствующая практика: в заведение допускают только фотографов, которые заплатят дирекции с каждого альбома. «Ставка» почти одинаковая едва ли не по всей стране – сотни гривень из альбома директору "в карман".

Без согласия дирекции школьники не получат для альбома фотографий в школе, и фотографий с учителями. Борьба с администрацией школы, в то же время, может отразиться на оценках в аттестате.

О такой практике рассказал журналистам, в частности, фотограф Ярослав, который уже 10 лет делает выпускные альбомы для школьников.

«Есть такие школы, в которых директора считают, что я им должен определенный процент отдать денег заработанных, потому что снимаю в их школе. Как правило, 10 процентов требуют», - отметил он.

По словам фотографа, такая схема действует по всей Украине.

Отмечается, что большинство конкурентов Ярослава не против «подмазать» руководству школ. В результате, в проигрыше оказываются родители – фотографы закладывают «откат» директору в цену альбома . Как утверждается в сюжете, чтобы продвинуть своего фотографа, директора давят на родителей. В частности – через родительские комитеты.

Как отметил юрист Александр Навальнев, директор не имеет никакого права вмешиваться в отношения между родителями и фотографом – съемка осуществляется за родительские средства.

Журналисты «Грошей» попытались собственноручно проверить факты поборов и побывали в нескольких столичных школах, представляясь фотографами. В дирекции всех трех школ журналистам так или иначе подтвердили, что влияют на выбор фотографа, вопреки мнению родителей и школьников. В одной из школ журналистам прямо назвали проценты «отката» за альбомы: 10% - классному руководителю, 25% - школе.

Ранее сообщалось, что в киевских школах придумали, как обойти запрет собирать деньги с родителей.