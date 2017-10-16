В киевских школах придумали, как обойти запрет собирать деньги с родителей

В школах Киева отменили поборы, поэтому брать наличные или просить о помощи в ремонте классов учителям теперь строго запрещено. Педагоги жалуются, что без родительских средств будет трудно, потому что государство не полностью финансирует учреждения образования, поэтому и в приказе о запрете уже вычитали пути его невыполнения, говорится в сюжете ТСН.

Каждый учитель написал расписку о том, что уведомлен о невозможности просить у родителей о финансовой помощи на любые школьные нужды. «Но я не прочитала в приказе департамента образования о том, что запрещено помогать школе. К большому сожалению, мы пока не можем отказаться от родительской помощи», - признается директор СОШ № 220 Марина Комракова.

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Государство действительно не может в полной мере обеспечить финансирование учебных заведений, признаются в столичной администрации. Однако брать деньги у родителей, настаивают там, таки запрещено. Правда, если есть желание помогать у самых родителей, сопротивления им никто не окажет.

«Они могут зарегистрировать благотворительный фонд, в который делают свои взносы, но он не должен иметь никакого соприкосновения с администрацией школы. Хотите помогать школе или детскому саду – это ваше право: определяйтесь сами», - объяснил заместитель главы КГГА Алексей Резников.

По такому принципу и действуют родители в школе. «Мы собираем, перечисляем средства на благотворительный фонд. Мы между собой договорились, например, 30 гривень в месяц, это небольшая сумма», - говорит мама двоих детей Лилия Гнатковская.

Однако у Сергея Скребцова опыт иной – в школе, где учатся его дети, это 350 гривень в месяц наличными, а куда они делись, он и до сих пор не знает, поэтому больше не платит. После приказа о запрете, брать деньги с родителей так и не перестали – администрация школы просто изменила схему поборов.

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«Если вы прочитаете тот приказ, там четко написано, что запрещен сбор наличных денежных средств на территории учебного заведения. Что делают сейчас родительский комитет? Они собирают на карточку», - говорит отец двоих детей. Он убежден, что ситуации с поборами приказ не изменил, тем более в документе не говорится об ответственности и надлежащем контроле за его выполнением.