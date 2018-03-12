СБУ проводит обыски у «агентов Кремля» по всей стране, среди них – журналисты

По словам спикера СБУ, во время обысков было изъято оружие, взрывчатку и антиукраинские материалы.

Служба безопасности Украины сегодня проводит в разных регионах Украины более 25 обысков у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

Читайте такжеРубан организовывал вывоз оружия из "ДНР" еще в ноябре 2017 года – СБУОб этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, во время обысков были изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы против Украины. Более подробная информация будет позднее обнародована на сайте СБУ.

«К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременных оценок до обнародования всех материалов», - отметила представитель Службы безопасности.

Как сообщает "Украинская правда", обыски, в частности, проходят в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. В Киеве СБУ пришла к журналисту Юрию Лукашину.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.