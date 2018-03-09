Друг Савченко, фигурирующий в «деле Рубана», находится за границей

Бывший помощник депутата убежден, что Владимир Рубан не причастен к инкриминируемым ему преступлениям.

В подозрении СБУ в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана фигурирует друг и помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев. В телефонном разговоре он рассказал журналистам, что сейчас находится за границей, а о подозрении в причастности к делу Рубана узнал из СМИ. Читайте такжеРубан организовывал вывоз оружия из "ДНР" еще в ноябре 2017 года – СБУ"Я не знаю, даже нечего сказать. Я сам узнал сегодня из новостей. Последний раз виделись (с Рубаном – ред.) в Академии (Национальная академия госуправления при президенте Украины – ред.) – я учился с его сыновьями, он пришел на выпускной к сыну, там в последний раз мы и виделись", - рассказал Мезенцев в комментарии «ТСН».

Отмечается, что Выпуск в Академии отпраздновали в конце февраля. По словам Мезенцева, до того он виделся с Рубаном только в учебном заведении, и общение ограничивалось приветствиями.

Кроме того, Мезенцев утверждает, что уже не является помощником Савченко – он написал заявление на увольнение и уехал работать за границу, откуда получил приглашение на работу. О том, на какой должности и в какой стране работает, не уточняет.

Мезенцев уточнил, что не знаком с другими фигурантами подозрения, с которыми его фамилия идет в одной ряду. По его убеждению, Рубан не причастен к инкриминируемым ему преступлениям.

"Бред, бред, и еще раз бред. Рубан никогда с собой не возил чего-то нелегального. Я довольно неплохо знаю Рубана. Тем более, возить минометы в мебели. Военные понимают, что минометом ты ничего не сделаешь, а стрелковое оружие... Я правда не знаю, на кого это рассчитано. Скорее всего, на эмоциональных людей, которые воспринимают все за чистую монету. Но Рубан далеко не такой глупый человек, чтобы готовить какие-то теракты, тем более покушения на кого-то. Рубан – переговорщик", - заключил фигурант дела.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Сегодня глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.