В Харькове почтили память Тараса Шевченко (фото)

12:38, 09 марта 2018
Общество
3562
sq.com.ua

Первый заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Марк Беккер и заместитель председателя ОГА Анатолий Бабичев вместе с руководством аппарата и структурных подразделений областной администрации, представителями областного и городского советов, духовенством, общественностью и студентами возложили цветы к монументу Кобзарю в саду имени Тараса Шевченко.

sq.com.ua

Во время мероприятия звучали песни на стихи поэта "Реве та стогне Дніпр широкий" и ""Думи мої, думи мої".

sq.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: 204 годовщина со дня рождения Шевченко
Теги: #Харьков#память#Шевченко