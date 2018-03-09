В Харькове почтили память Тараса Шевченко (фото)
12:38, 09 марта 2018Общество
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Во время мероприятия звучали песни на стихи поэта.
Почтить память Шевченко пришли представители власти, духовенства и местніе жители \ sq.com.ua
Мероприятия по случаю 204-й годовщины со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя прошли у памятника Тарасу Шевченко в Харькове.
Первый заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Марк Беккер и заместитель председателя ОГА Анатолий Бабичев вместе с руководством аппарата и структурных подразделений областной администрации, представителями областного и городского советов, духовенством, общественностью и студентами возложили цветы к монументу Кобзарю в саду имени Тараса Шевченко.
Представители власти возложили цветы к памятнику поэту \ sq.com.ua
Во время мероприятия звучали песни на стихи поэта "Реве та стогне Дніпр широкий" и ""Думи мої, думи мої".
Во время мероприятия звучали песни на стихи поэта \ sq.com.ua
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Новость в сюжете: 204 годовщина со дня рождения Шевченко