В Харькове почтили память Тараса Шевченко (фото)

Во время мероприятия звучали песни на стихи поэта.

Мероприятия по случаю 204-й годовщины со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя прошли у памятника Тарасу Шевченко в Харькове.

Первый заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Марк Беккер и заместитель председателя ОГА Анатолий Бабичев вместе с руководством аппарата и структурных подразделений областной администрации, представителями областного и городского советов, духовенством, общественностью и студентами возложили цветы к монументу Кобзарю в саду имени Тараса Шевченко.

Во время мероприятия звучали песни на стихи поэта "Реве та стогне Дніпр широкий" и ""Думи мої, думи мої".