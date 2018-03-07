"Случайное" знакомство и дружба: журналисты рассказали, как российские спецслужбы вербуют украинцев

Наиболее интересными для российских спецслужб являются люди, имеющие доступ к информации с ограниченным доступом.

Журналисты выяснили, к каким методам прибегают российские спецслужбы для вербовки украинцев, как понять, что человек является объектом внимания иностранной разведки, и что нужно делать, чтобы этого избежать.

Об этом рассказывается в материале "Украинской правды".

По словам собеседников УП в спецслужбах, по классике, вы никогда не поймете, что вас будут вербовать. Неподготовленному человеку трудно углядеть в новом знакомом сотрудника спецслужбы.

Вербовать могут и нештатные агенты. "Охотиться" на украинцев могут и ранее завербованные граждане Украины, которые получили задание достать нужную информацию, или получить "своего человека" в определенных кругах.

Наиболее интересными для российских спецслужб являются люди, имеющие доступ к информации с ограниченным доступом. Это – военные, сотрудники спецслужб, работники правоохранительных органов, люди приближенные к лицам, которые принимают решения, сотрудники министерств, дипломаты в посольствах, иногда журналисты.

Вербовка может происходить как на территории Украины, так и в России или на территории третьих стран.

В теории – это длительный процесс, который происходит по определенным отработанным алгоритмом. Сначала определяют личность, которая может иметь доступ к интересной для вербовщиков информации. Собирают все сведения о ее жизни: привычки, круг общения, интересы, проблемы, отношения в семье, ищут возможный компромат, или создают основания для того, чтобы этот компромат появился.

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После этого с "объектом" налаживают непосредственный контакт. Незначительное ДТП, кошелек, который падает под ноги "объекта", разговор в спортзале, ухаживания в кафе, или даже в очереди в супермаркете. Это все как бы случайные, а на самом деле – тщательно подготовленные знакомства.

Лучшим вариантом, по словам собеседников УП в спецслужбах, когда вербовщика с "объектом" знакомит общий товарищ.

Вербовка может состояться сразу после знакомства, однако чаще заводят долгую дружбу, а уже потом "открываются". Иногда речь может идти и о любовных отношениях.

В процессе "дружбы" вербовщик может предложить "объекту" решить его бытовые проблемы, одолжить деньги, помочь с лечением, посодействовать в карьерном росте.

По учебникам времен КГБ, во время вербовки, "объект" должен письменно согласиться работать на спецслужбы – подписать так называемое "агентурное соглашение". Однако, можно обойтись и без этого. "Агентурное соглашение" может ничего не стоить с юридической точки зрения, но психологически будет держать "объект" на "крючке" всю жизнь.

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Когда "объект" соглашается, ему дают простое задание, о выполнении которого нужно доложить. Кроме того, с ним должен встретиться руководитель оперативного сотрудника спецслужбы, который должен проверить, действительно ли новоиспеченный агент согласился на сотрудничество и не пойдет ли он к спецслужбам собственной страны.

В спецслужбах заводятся две папки: "личное дело" о агенте, в которой и лежат все материалы о нем, в том числе агентурное согласие. Вторая папка – это "агентурное дело", в которое составляют сообщения от новоиспеченного агента.

Российские спецслужбы имеют значительный опыт вербовочной работы, которая оттачивалась еще во времена "холодной войны". Понятно, что с тех пор их сеть никуда не исчезла и в Украине.