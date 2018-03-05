"Украинская к**ва": в Польше в трамвае избили украинца (фото)

10:38, 05 марта 2018
Общество
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Поляки выкрикивали оскорбления в адрес украинца / facebook.com/osrodek.monitorowania

Об этом сообщает Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше на своей странице в Facebook.

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"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 в Вроцлаве. Они избили его и скрылись",– говорится в сообщении.

Нападавшие на гражданина Украины оскорбляли его именно по национальному признаку, поскольку прозвучало "украинская к**ва".

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в одном из городских автобусов Варшавы мужчина зацепил и избил двух украинцев в связи с их национальностью.

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