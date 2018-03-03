В Днепре презентовали фильм-интервью об участниках Революции Достоинства

В главных ролях - более 20 человек, которые "прошли" Майдан.

В Днепре состоялась премьера фильма-интервью Лицо днепровского Майдана. В фильме - интервью более 20 участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

"Решили создать фильм из воспоминаний участников революции Достоинства, пока воспоминания свежие и острые. В фильме нет авторской оценки, закадрового текста или выводов. Наша цель - узнать о мотивах участия различных людей в Майдане, показать их эмоции, чувства", - рассказала продюсер и соавтор фильма Наталья Хазан.

Читайте такжеГолливудский актер прогулялся по Киеву и рассказал в сети об активисте Евромайдана (фото)В главных ролях - более 20 человек, которые "прошли" Майдан.

Формат ленты - интервью. По словам соавторов, героев выбирали разных возрастов, профессий и опыта, чтобы более полно показать впечатление от Революции Достоинства.

Самый молодой участник ленты - 12-летняя девочка. На Майдане стояла с родителями, когда ей было восемь лет. Самому старшему герою - более 70 лет.