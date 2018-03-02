В России пользуется большой популярностью украинский фильм о войне с российскими террористами
Фильм о защитниках донецкого аэропорта "Киборги" стал очень популярным среди россиян.
Об этом рассказал режиссер картины Ахтем Сеитаблаев в эфире 5 канала.
Он отметил фиксацию массового скачивания пиратской версии российскими пользователями.
"Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", - рассказал режиссер.
Вместе с тем, режиссер добавил, что не преувеличивает влияние ленты на сознание россиян.
"Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение, но если человек, живущий в России, увидев фильм "Киборги", начнет задавать сама себе вопросы, то это уже очень круто", - подытожил Сеитаблаев.
Читайте такжеАвторы "Киборгов" сообщили о похищении ленты пиратамиСледует отметить, что лента приобрела неслыханную популярность и, несмотря на все усилия правообладателей, пиратские копии все равно продолжают появляться в сети. Однако она уже доступна для легального просмотра в онлайн-кинотеарах, список которых авторы обещают увеличить.
Как известно, фильм "Киборги" появился на экранах кинотеатров 7 декабря 2017 года и в первый же уик-энд проката собрал более восьми миллионов гривен.
Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Пять гривен с каждого купленного билета будут перечислены на помощь семьям погибших в боях за аэродром.
Кроме того, Канада, США и страны Балтии хотят запустить в прокат фильм "Киборги".