В Украине хотят расширить национальный перечень лекарств и ввести рецептурную продажу медпрепаратов

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией "Блок Петра Порошенко".

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"Пересмотреть национальный перечень основных жизненно важных лекарственных средств и изделий медицинского назначения с включением в его состав препаратов, способных обеспечить лечение подавляющего большинства инфекционных, хронических и хирургических заболеваний", - говорится в документе.

Согласно документу, коалиция предлагает использовать национальный перечень лекарств как базовый, и на его основе разработать и внедрить формулярную систему медикаментозного обеспечения.

Кроме того, в документе предлагается ужесточить свободный отпуск лекарств в аптеках и ввести принципы рецептурного отпуска препаратов.

Справка. Формулярная система медикаментозного обеспечения исключает из лечебного процесса недостаточно эффективные лекарства, что способствует ограничению количества препаратов, закупаемых лечебными учреждениями, и снижает затраты на их закупку. Формуляр - это ограниченный список тщательно отобранных, разрешенных к применению лекарств. Для больниц различного профиля разрабатывают индивидуальные формуляры, в результате значительно сокращается номенклатура используемых лекарственных средств и упрощается процесс закупки медикаментов.