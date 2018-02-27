В сети появилось еще одно видео стычки полиции с митингующими под Радой

На кадрах можно видеть, как строй правоохранителей наступает на протестующих.

Журналист Евгений Куксин опубликовал в Facebook видео столкновения правоохранителей с активистами у стен Верховной Рады.

Читайте такжеСитуация под ВР: к палаточному городку подъехали две "скорые", у Рады лежат десятки шинНа представленных кадрах можно видеть, как строй полицейских наступает на протестующих, которые, в свою очередь, используют против силовиков дымовые шашки и огнетушитель.

Как сообщалось, 27 февраля возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили участников митинга от забора, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины.

Сообщалось также, что неизвестный бросил в сторону парламента несколько "коктейлей Молотова", которые разбились рядом с разложенными шинами.