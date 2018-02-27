В сети появилось еще одно видео стычки полиции с митингующими под Радой
13:50, 27 февраля 2018Общество
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На кадрах можно видеть, как строй правоохранителей наступает на протестующих.
Появилось новое видео столкновения силовиков с активистами под парламентом / УНИАН
Журналист Евгений Куксин опубликовал в Facebook видео столкновения правоохранителей с активистами у стен Верховной Рады.
Читайте такжеСитуация под ВР: к палаточному городку подъехали две "скорые", у Рады лежат десятки шинНа представленных кадрах можно видеть, как строй полицейских наступает на протестующих, которые, в свою очередь, используют против силовиков дымовые шашки и огнетушитель.
Как сообщалось, 27 февраля возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили участников митинга от забора, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины.
Сообщалось также, что неизвестный бросил в сторону парламента несколько "коктейлей Молотова", которые разбились рядом с разложенными шинами.
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