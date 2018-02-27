Стычки у Рады: в сторону парламента бросили несколько "коктейлей Молотова" (видео)

Зажигательные смеси полетели со стороны активистов "Движения новых сил" Саакашвили.

Неизвестный бросил в сторону парламента несколько "коктейлей Молотова", которые разбились рядом с разложенными шинами.

Их оперативно потушили. Пока неизвестно, из какой группы протестующих полетели зажигательные смеси. После этого возникли непродолжительные столкновения полиции с митингующими. Пока ситуация под Радой относительно спокойная, передает ТСН.

27 февраля возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили участников митинга от забора, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины.

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Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки. Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и оборонялись палками, также они бросали в полицейских бутылки.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от “Народного фронта” Антон Геращенко заявил, что в результате столкновений у парламента пострадали двое полицейских.