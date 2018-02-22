На Житомирщине завтра будут прощаться с погибшей в зоне АТО медсестрой

У погибшей остались родители и брат, медсестра погибла 20 февраля в Луганской области в результате обстрела.

На Житомирщине завтра будут прощаться с медсестрой Сабиной Галицкой, погибшей в зоне АТО на Луганщине.

Об этом УНИАН сообщили в Емильчинском поселковом совете.

Согласно сообщении, прощание состоится завтра, 23 февраля, в селе Бастова Рудня Емильчинского района Житомирской области.

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Галицкая погибла 20 февраля в Луганской области в результате обстрела боевиками медиков медицинской роты. Боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению.

У погибшей остались родители и брат.

Как известно, сержант и старшая медстестра медицинской роты Сабина Галицкая проживала в селе Бастова Рудня, где и училась в местной школе. Впоследствии в городе Новоград-Волынском она окончила медицинский колледж. После работы акушеркой в Барашевской больницы Галицкая подписала контракт и служила в ВСУ по контракту с апреля 2016 года.