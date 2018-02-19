Здесь была Революция: журналисты показали, как изменились майдановские места за 4 года (видео)

18:08, 19 февраля 2018
Общество
244 0

Сайт ТСН.uа и фотограф Наталья Кравчук устроили "экскурсию" по майдановским местам, чтобы показать, что изменилось за 4 года.

Читайте такжеВ Житомире в День Героев Небесной Сотни проведут вече памяти
Брусчатку заменили, стены отреставрировали, убрали следы большого огня. Сегодня только видео, фото и воспоминания свидетелей возвращают во времена, которые назвали Революцией Достоинства.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля на аллее Героев Небесной Сотни состоялся флешмоб под названием "Я помню", в котором приняли участие родственники и близкие погибших участников Революции достоинства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #расстрелы на Майдане#майдановские места
Новость в сюжете: Годовщина расстрелов на Майдане