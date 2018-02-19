Здесь была Революция: журналисты показали, как изменились майдановские места за 4 года (видео)

Следы большого огня во время Революции Достоинства в столице убрали, рассказывают журналисты.

СМИ показали, как изменился Майдан после штурмов и расстрелов, борьбы не на жизнь, а на смерть, и моря слез.

Сайт ТСН.uа и фотограф Наталья Кравчук устроили "экскурсию" по майдановским местам, чтобы показать, что изменилось за 4 года.

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Брусчатку заменили, стены отреставрировали, убрали следы большого огня. Сегодня только видео, фото и воспоминания свидетелей возвращают во времена, которые назвали Революцией Достоинства.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля на аллее Героев Небесной Сотни состоялся флешмоб под названием "Я помню", в котором приняли участие родственники и близкие погибших участников Революции достоинства.