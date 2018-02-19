Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой в суде стало плохо (фото)

Под присмотром конвойных девушка покинула клетку, но уже через пару минут вернулась туда.

В понедельник, 19 февраля, в Киевском суде Харькова началось первое заседание по сути в деле о смертельном ДТП на Сумской.

Перед началом заседания в зал доставили обоих подозреваемых - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, передает NewsRoom.

Читайте такжеВ деле о резонансном ДТП с шестью погибшими в Харькове появилась новая пострадавшая - СМИПрактически сразу судья Виктор Попрас ушел в совещательную комнату, чтобы решить, можно ли опрашивать пострадавшую Анну Комар с помощью видеосвязи (девушка не смогла явиться в суд по уважительной причине).

В это время Зайцевой стало плохо, она попросила выйти на свежий воздух. Под присмотром конвойных девушка покинула клетку, но уже через пару минут вернулась туда с бутылкой воды.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года дело о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской было передано в суд.