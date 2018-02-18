Сторонники Саакашвили объявили о создании комитетов гражданского сопротивления

Эти комитеты должны доносить до общественности объективную информацию о ситуации в стране. Они же будут создавать санкционные списки людей, "которые обокрали всю страну".

Сторонники лидера партии “Рух новых сил” Михеила Саакашвили, выдворенного из Украины по процедуре реадмиссии, объявили о создании комитетов гражданского сопротивления во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Юрий Деревянко, выступая со сцены на Михайловской площади после шествия от парка им. Шевченко.

“Мы объявляем о создании сегодня комитетов гражданского сопротивления по всей Украине”, - заявил Деревянко.

По его словам, эти комитеты должны доносить до общественности объективную информацию о ситуации в стране. При этом депутат добавил, что в рамках этих комитетов должны быть созданы “группы активных действий”.

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“Именно эти комитеты начнут готовить и должны начать формировать списки как на региональном, так и на общенациональном уровне, которые в итоге должны стать санкционным списком, чтобы против тех людей, которые обокрали всю страну, мы бы требовали введения санкций”, - сказал Деревянко.

Также он заявил, что представители комитетов будут заниматься подготовкой проведения следующего марша. По его словам, следующий марш должен пройти не только в областных центрах, но и на площадях всех городов и районных центров.

Он заявил, что целью следующего марша будет неизменное требование, чтобы президент Украины Петр Порошенко подал в отставку.

Напомним, 8 февраля в центре Киева несколько тысяч человек вышли на «Марш за импичмент» — они прошли шествием от парка Шевченко до Софийской площади.