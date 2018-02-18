Сторонники Саакашвили объявили о создании комитетов гражданского сопротивления

16:08, 18 февраля 2018
Общество
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Сторонники Саакашвили заявили о создании комитетов гражданского сопротивления / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Юрий Деревянко, выступая со сцены на Михайловской площади после шествия от парка им. Шевченко.

“Мы объявляем о создании сегодня комитетов гражданского сопротивления по всей Украине”, - заявил Деревянко.

По его словам, эти комитеты должны доносить до общественности объективную информацию о ситуации в стране. При этом депутат добавил, что в рамках этих комитетов должны быть созданы “группы активных действий”.

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“Именно эти комитеты начнут готовить и должны начать формировать списки как на региональном, так и на общенациональном уровне, которые в итоге должны стать санкционным списком, чтобы против тех людей, которые обокрали всю страну, мы бы требовали введения санкций”, - сказал Деревянко.

Также он заявил, что представители комитетов будут заниматься подготовкой проведения следующего марша. По его словам, следующий марш должен пройти не только в областных центрах, но и на площадях всех городов и районных центров.

Он заявил, что целью следующего марша будет неизменное требование, чтобы президент Украины Петр Порошенко подал в отставку.

Напомним, 8 февраля в центре Киева несколько тысяч человек вышли на «Марш за импичмент» — они прошли шествием от парка Шевченко до Софийской площади.

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Теги: #Саакашвили#марш за импичмент#Марш за будущее