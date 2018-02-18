Определен порядок выступлений конкурсантов в финале нацотбора на Евровидение-2018
07:10, 18 февраля 2018
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В финале за право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2018" будут соревноваться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna, Kadnay.
Последним в финале выступит певец Melovin / скриншот СТБ
Стал известен порядок выступлений конкурсантов в финале национального отбора на Евровидение-2018. Жеребьевку провели с участием всех финалистов после объявления результатов второго полуфинала.
Итак, по результатам жеребьевки финалисты выступят в таком порядке:
1. Kadnay
2. Tayanna
3. The Erised
4. Laud
5. VILNA
6. Melovin
Как сообщал УНИАН, во втором полуфинале Нацотбора Melovin, Tayanna и Kadnay получили возможность сражаться в финале Национального отбора за право представлять Украину на Евровидении-2018.
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