Определен порядок выступлений конкурсантов в финале нацотбора на Евровидение-2018

07:10, 18 февраля 2018
Общество
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Последним в финале выступит певец Melovin / скриншот СТБ

Итак, по результатам жеребьевки финалисты выступят в таком порядке:

1. Kadnay

2. Tayanna

3. The Erised

4. Laud

5. VILNA

6. Melovin

Как сообщал УНИАН, во втором полуфинале Нацотбора Melovin, Tayanna и Kadnay получили возможность сражаться в финале Национального отбора за право представлять Украину на Евровидении-2018.

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Теги: #Евровидение в Украине#евровидение нацотбор