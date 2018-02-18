Определен порядок выступлений конкурсантов в финале нацотбора на Евровидение-2018

07:10, 18 февраля 2018 Общество 4

В финале за право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2018" будут соревноваться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna, Kadnay.

Стал известен порядок выступлений конкурсантов в финале национального отбора на Евровидение-2018. Жеребьевку провели с участием всех финалистов после объявления результатов второго полуфинала. Итак, по результатам жеребьевки финалисты выступят в таком порядке: 1. Kadnay 2. Tayanna 3. The Erised 4. Laud 5. VILNA 6. Melovin Как сообщал УНИАН, во втором полуфинале Нацотбора Melovin, Tayanna и Kadnay получили возможность сражаться в финале Национального отбора за право представлять Украину на Евровидении-2018.

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