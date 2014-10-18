Лубкивский: в плену у боевиков находятся еще около 450 человек

Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает радио "Свобода".

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"У нас есть цифра, которая подтверждается документально, - это почти 1400 человек. Это и количество людей, которых освободили из плена или сами вернулись, или освобождены посредством Межведомственного центра при СБУ", - сказал он, уточнив, что с помощью этого центра удалось освободить 816 человек.

По его данным, в плену у боевиков остается примерно 450 человек, тогда как около 300-400 боевиков украинская сторона готова отдать в обмен на своих граждан.

Он также сообщил, что "Из плена вернулся Винниченко Сергей, донецкий предприниматель, депутат Донецкого областногосовета".

Маркиян Лубкивский отметил, что есть готовность менять всех на всех, но этот принцип не реализуется в полной мере.