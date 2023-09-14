В сентябре сотрудники национального оператора электронных коммуникаций приняли участие в традиционном корпоративном благотворительном мероприятии "Неделя донорства". Цель волонтерской инициативы - популяризация и развитие в коллективе культуры системного донорства.

Киевстар создал коллегам удобные условия: желающие могли сдать кровь прямо в офисе в специально оборудованных комнатах, а сотрудники, работающие удаленно или в других регионах страны, имели возможность воспользоваться корпоративным такси, чтобы сделать донацию крови в ближайшем доступном им специализированном центре.

"Уже пять лет подряд донорство является доброй традицией в нашей компании. Из года в год к ней приобщается все больше сотрудников. На этот раз я снова лично сделал донацию вместе с коллегами. Благодарен им за поддержку инициативы, за каждую каплю крови, которая спасет чью-то жизнь", — комментирует CEO Киевстар Александр Комаров.

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В киевском офисе Киевстара к акции присоединились 78 сотрудников компании, куда в сентябре пришла бригада медиков из отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Н. Амосова. Для нужд института было собрано 35 литров крови.

"В последние годы наблюдается дефицит донорской крови: сначала численность доноров уменьшила пандемия COVID-19, а затем — война, которая еще больше обострила эту потребность, ведь теперь кровь нужна и нашим защитникам из ВСУ, спасителям ГСЧС, гражданским, которые получают ранения. Мы видим невероятное единение украинцев - оно проявляется и в готовности буквально отдать часть себя, чтобы спасти другого человека. Это бесценная помощь для нас медиков, это неоценимый подарок от доноров тем людям, кто борется за свою жизнь. Мы благодарны Киевстару и его сотрудникам за эту помощь — это достойный пример для подражания", — говорит Сергей Сиромаха, главный врач Института им.Н. Н. Амосова.

Также к инициативе "неделя донорства" присоединились 22 сотрудника компании из Киева, Львова, Днепра, Одессы, Харькова, Тернополя, Ужгорода и Черкасс, которые сделали донацию крови в медицинских учреждениях своего города самостоятельно и собрали 10 литров крови. Всего в рамках инициативы сотрудники сдали 45 литров крови.

Подробную информацию о локациях специализированных пунктов сбора крови по всей Украине и условиях донорства можно найти на портале donor.ua.

Киевстар уже несколько лет развивает корпоративное волонтерство, которое объединяет сотни неравнодушных коллег в мощное волонтерское комьюнити. С начала полномасштабной войны сотрудники компании сфокусировались на поддержке гуманитарных инициатив для гражданских лиц и наших защитников. Их усилиями из личных средств собрано более 2,2 миллиона гривень для помощи наиболее уязвимым категориям людей (детям, одиноким стареньким людям), а также в поддержку больниц и их пациентов.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, BigData, Cloudsolutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua