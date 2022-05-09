Мужчину не взяли на войну против России из-за полученной во время АТО инвалидности.

Бывший воин АТО и житель Прикарпатья принял у себя уже около 50 переселенцев из разных уголков Украины.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Самыми первыми кому он предоставил необходимое убежище стали семьи его собратьев, с которыми в свое время защищал украинскую независимость на Донбассе, и кто снова оказался в рядах Вооруженных сил Украины.

Мужчину не взяли на войну против России из-за полученной во время АТО инвалидности, именно поэтому он решил заняться волонтерством. Рассказывает, что сначала люди ехали из Киева, а потом уже из других городов - Харькова, Чернигова.

С начала вторжения РФ в Украину Прикарпатье стало своеобразным хабом для переселенцев - их там сейчас более 60 тысяч.

Как сообщал УНИАН, семья из Буковины приютила в своем доме более 200 переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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